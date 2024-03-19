Фирма из Казани возместит Севастополю более 53 млн рублей ущерба за свалку на территории СТ на Фиоленте

Суд удовлетворил требования Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации свалки и возмещении ущерба в размере более 53,7 млн рублей

В ходе проверки на земельном участке в районе садового товарищества «Вагонник», на повороте Монастырского шоссе в г. Севастополе выявлена несанкционированная свалка площадью свыше 1,6 тыс. кв. м. Территория, на которой она размещена, относится к землям города.

Прокуратурой совместно с горхозом установлено, что завоз и выгрузку строительных отходов на данный участок осуществляла коммерческая организация, оказывающая транспортные услуги. Ее незаконными действиями причинен вред почве на сумму более 53,7 млн рублей.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Вахитовский районный суд Казани исковое заявление о возложении на данное юридическое лицо обязанности освободить земельный участок от строительных отходов и возместить ущерб, причиненный почве.

Иск прокурора удовлетворен.

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Ольга Сурикова