Развожаев ждет от науки Севастополя вклада в импортозамещение

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 15 сентября в ходе заседания правительства раскритиковал формальный подход главы департамента образования Ларисы Сулимы к разработке регионального плана мероприятий по проведению в России Десятилетия науки и технологий.

Губернатор отметил, что ознакомился с докладом и не нашел там конкретных шагов, которые планируется достичь научной сферой региона.

«Я понимаю, что документ выполнен классическим методом. Я посмотрел: это конференции, фестивали и прочие симпозиумы. Я прошу обратить внимание нашу научную общественность и попросить их настоятельно дать серьезные результаты, которые планируем достичь», — заявил Развожаев, апеллируя к существующей научно-образовательной базе города.

Он согласился с тем, что конференции имеют место быть, но нужно расширить практическое участие местных университетов, их вклад в импортозамещение.

«Хотелось бы видеть здесь не только конференции, но и конкретно какие результаты науки и техники в течение 10 лет Севастополь планирует дать стране. Тем более, что мы эти амбиции заявляем. И это я хотел видеть. Давайте, чтобы 30-40% плана было что-то конкретное. Тем более, мы на «Архипелаге» заявили Севастополь одной из площадок импортозамещения и независимым от внешнеэкономического уклада», — подчеркнул губернатор.

Он дал поручение и.о. директора департамента образования и науки Ларисе Сулима и своему профильному заму Игорю Михееву доработать план в рамках прикладного значения.

Ольга Сурикова