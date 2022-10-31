Матрос Черноморского флота, обнаруживший беспилотники, представлен к государственной награде

Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов в темное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте.

Жильцов в этот момент исполнял обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения.

«О приближающемся неизвестном объекте он незамедлительно доложил вахтенному офицеру, что позволило огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат и сорвать замысел противника по проведению террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь», —написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Матрос представлен командованием к государственной награде.

Напомним, 29 октября в 4.20 утра была проведена атака беспилотниками на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

Ольга Сурикова