Севастополь 35-й в рейтинге регионов России по качеству дорог

В Севастополе 53, 4 % дорог отвечают нормативным требованиям. По этому показателю наш город 35-й в стране, сообщают эксперты РИА-рейтинг.

В целом в нашей стране около половины всех дорог не соответствуют требованиям. Однако, есть регионы, в которых ситуация намного лучше.

Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва с показателем, отвечающих нормативным требованиям 97,5%. В лидирующую группу также входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Краснодарский край, Республика Ингушетия, Челябинская область, где более 80% автомобильных дорог отвечают нормативным требованиям.

Наиболее неблагополучно ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечает только 10,3% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения.

Напомним, Севастополь занял 64 позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2021 года.

Дмитрий Островский