Крымский сенатор: Угрозы Крымскому мосту нет

По ее словам, в России адекватно оценивают технические возможности имеющегося у Украины вооружения, более того, «на опережение предвидим и оцениваем заданные параметры даже не поставленных систем вооружения».

«Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления «беспокойных» украинских соседей, нами оцениваются, фильтруются, систематизируются», — подчеркнула сенатор.

Ковитиди перечислила, что, кроме уже существующих мер безопасности Крымского моста, охраняемого двумя полками С-400 «Триумф», комплексами ПВО «Тор-М2», «Панцирь-С1», средствами радиоэлектронной борьбы, еще рядом иных защитных систем и мероприятий, «предусмотрены дополнительные серьезные меры предосторожности».

Она добавила, что сейчас Крым из-за угроз украинских политиков стал «самым защищенным местом в мире».

Ольга Сурикова

Фото: инфоцентр «Крымский мост»

