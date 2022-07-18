Крымский сенатор: Угрозы Крымскому мосту нет

Угрозы украинских политиков сыграли на руку Крыму
Крымский мост надежно защищен и Украина не сможет нанести по нем удар. В этом заверила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.
Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».
«Реальных угроз Крымскому мосту нет. Заявление советника главы офиса Зеленского — пана Арестовича, и не только его — о том, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность», мы слышим. С кем мы имеем дело и для чего озвучиваются подобные заявления, тоже понимаем», — сказала Ковитиди.
По ее словам, в России адекватно оценивают технические возможности имеющегося у Украины вооружения, более того, «на опережение предвидим и оцениваем заданные параметры даже не поставленных систем вооружения».
«Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления «беспокойных» украинских соседей, нами оцениваются, фильтруются, систематизируются», — подчеркнула сенатор.
Ковитиди перечислила, что, кроме уже существующих мер безопасности Крымского моста, охраняемого двумя полками С-400 «Триумф», комплексами ПВО «Тор-М2», «Панцирь-С1», средствами радиоэлектронной борьбы, еще рядом иных защитных систем и мероприятий, «предусмотрены дополнительные серьезные меры предосторожности».
Она добавила, что сейчас Крым из-за угроз украинских политиков стал «самым защищенным местом в мире».
Ольга Сурикова
Фото: инфоцентр «Крымский мост»
Фото: инфоцентр «Крымский мост»