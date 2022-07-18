В Крыму сотрудница Госкомрегистра нанесла ущерба на 40 миллионов рублей

Оформив земельный участок

Сотрудница Госкомрегистра Республики Крым подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ее деятельность была пресечена УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что главный консультант отдела регистрации прав на земельные участки Госкомрегистра в ноябре 2017 года незаконно зарегистрировала право собственности на земельный участок в Бахчисарайском районе площадью

16,5 га, подлежащий включению в Реестр имущества Республики.

Ущерб от действий чиновницы оценили в 40 миллионов рублей.

ГСУ Следкома в отношении сотрудницы регистра возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, в отношении экс-директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадима Кирпичникова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Ольга Сурикова

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