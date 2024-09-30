Севаcтополь не будет участвовать в общероссийской тренировке систем оповещения

Общероссийская тренировка систем оповещения запланирована на 2 октября, однако в Севастополе принято решение в ней не участвовать.

В связи с особым режимом безопасности, действующим в городе, дополнительные тренировки системы оповещения населения в Севастополе отменены.

Система находится в исправном состоянии, готова к выполнению своих задач, её работоспособность регулярно проверяется во время воздушных тревог, сообщили в правительстве Севастополя, сообщает правительство Севастополя.

Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова

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