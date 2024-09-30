Сегодня центр Севастополя останется без света

Севастопольэнерго предупредило об отключение электроэнергии 30 сентября

⚡️Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Адмирала Октябрьского, 6;

ул. Пирогова, 23-25(нечет);

пл. Пирогова, 5-В, 5-А, 1-А, 1;

ул. Рябова, 2-26(чет), 5-а, 9, 15, 19-23(нечет), 27-31(нечет), 37;

ул. Шварца, 2-24(чет), 1-25(нечет).



ул. Коммунистическая, 56-86(чет), 98-102(чет), 71-89(нечет);

ул. Ленинградская, 4-22(чет);

ул. Черноморская, 13;

ул. Сафронова, 54-А;

ул. Адмирала Азарова, 84-А, 82-92(чет), 85-95(нечет);

ул. Киевская, 56, 71-А, 73/2, 71-73(нечет);

ул. Ленинградская, 24.



ул. Кочиева, 5,1,7;

ул. Дунайская, 2-10(чет), 1-25(нечет);

ул. Жени Дерюгиной, 1-5(нечет);

ул. Юдина, 2-10(чет), 3-11(нечет);

ул. Галины Петровой, 2-А, 2/1, 2-34, 1-А, 21;



ул. Авдеева, 2-10(чет), 5-13(нечет);

ул. Матюшенко, 1-3(нечет), 11-17(нечет);

ул. Льва Толстого, 39-43(нечет).



ул. Корсунская, 23;

ул. Железнякова, 16-24(чет), 17-А, 9-21(нечет);

ул. Трудовая, 20, 24-26(чет).



ул. Генерала Рихтера, 2, 6, 8, 36, 1 ,10-12(чет), 16, 20-22(чет), 26-28(чет), 34-36(чет), 3-А, 1, 5-9(нечет), 15-23(нечет), 31-33(нечет), 39-41(нечет);

ул. Евгения Реброва, 1104, 1-9, 13, 17-29, 43, 1105;

ул. Генерала Провалова, 2-4(чет), 4, 20-38(чет), 42, 1252, 3-А, 3-5(нечет), 9, 13-23(нечет), 27-31(нечет), 31, 35;

ул. Генерала Богдановича, 2;

ЖСТИЗ Благополучный, 152, 127;

ул. Виктора Калганова, 6-8(чет);

СНТ «Сапун- гора», 1860.



ул. Кроссовая, 2, 8, 14-16(чет);

ул. 1-я Беговая, 12-А, 4, 10-12(чет), 604, 15-А, 19-А, 5, 15, 575;

ул. 2-я Беговая, 572, 654-656(чет), 11-А, 572, 11, 657;

пер. Беговой, 10-12(чет), 552-556(чет), 586, 553, 585;

проезд Беговой, 18, 598, 604, 603;

СНТ «Дружба», 12, 15;

Радарное шоссе, 128.



ул. 8-я Радарная, 3;

ул. 9-я Радарная, 78-80(чет), 1-7(нечет), 79;

ул.10-я Радарная, 2-10(чет), 66, 3, 7-9(нечет), 69;

ул. 11-я Радарная, 2, 56, 3-5(нечет), 11;

СНТ «Ветеран Эскадры», 62, 88, 92, 87, 95.



ул. Монастырское шоссе, 59/22, 248, 59/4-А, 59/19-А, 59/19, 59/22-А, 5;

СНТ «Троллейбусник-1», 28, 54, 112, 120, 17, 27-29, 33, 45, 59, 77, 117, 121, 200, 1020, 179, 183-185(нечет), 189, 199, 207, 217, 10.



СНТ «Декоративное», 2-4(чет), 8, 20, 44, 226, 1054-1056(нечет), 1, 4, 9,13 , 39, 425;

СНТ «Специалист», 4, 1160, 1161;

СНТ «Кипарис», 42, 226, 7-А.



СНТ «Гераклея-2», 37;

СНТ «Троллейбусник-2», 8-16, 4-12, 4-14, 924, 8-3, 2-12, 2/10, 4-4, 8-6, 10, 8-5, 8-13, 6-10, 6-12, 2, 4-16, 3/12,4-9,116, 1084, 1054, 2/1, 7-5, 1247, 7-6, 1-12, 9-15, 1/16, 5/26, 8/13,8/5, 5-1, 13, 5/18, 3/5, 639, 991, 4/16, 969, 483, 7/7, 544, 1-6, 1-14, 3-20, 4-1, 7-10, 1-2, 1-10, 5/23, 5/25, 9-27, 5/21, 3-23, 5/18, 6-3, 9-21, 2-3, 5-9.



СНТ «Гранат», 158, 296, 259-Б, 161, 295, 979;

СНТ «Селена», 219.



ул. Некрасова, 28, 174, 214, 39, 191;

СНТ «Медик-88», 314, 196, 228, 870, 282, 322, 138, 216, 136, 4, 252, 6, 210, 320, 110, 296, 900, 266, 330, 205, 217, 93, 153, 401, 17, 311, 295, 311, 133, 163, 1109, 585, 65, 117, 195, 247, 47, 320, 107, 209, 75, 103, 79, 167, 23, 105, 253, 223, 266, 121, 929, 45, 41.



СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 1795, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469;



ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Бориса Гульнова, 12, 18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Вилора Чекмака,7;

ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева,16,5,15;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;

ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;

ул. Летчицы Себровой, 35;

ул. Бориса Гульнова, 18;

ул. Евгении Захаровой, 33-А;

ул. Льва Морозова, 18.



СНТ «Южный Экспресс», 10-А, 50-А, 22, 28-30, 34, 46, 52, 60, 25-А, 5, 9, 71, 75, 553, 1019, 1051;

СНТ «Чайка-89», 18-А, 2, 8, 16-18, 30, 42, 56-62, 414, 11, 17, 21, 33, 65, 857-859, 899, 911.



🛎с 08:30 до 17:00

ул. 1-я линия Бомбор, 5-А, 7-11(нечет);

ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет), 32-40(чет), 53-97(нечет);

ул. Пластунская, 66/1, 48-80(чет), 96, 35-65(нечет), 100-А, 98, 104;

ул. Стрелковая, 2-22(чет), 1-23(нечет).



🛎с 09:00 до 17:00

⚡️с. Фронтовое

ул. Краснореченская, 22-А.



Для выполнения неотложных работ по заявке ГУПС «Водоканал» временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



🛎с 09:00 до 16:00

ул. Челюскинцев, 107, 115.

⚡️Плановые ремонтные работы

🛎с 08:00 до 16:00

ул. Городское Шоссе 22-24(чет),28;

ул. Адмирала Грейга 4;

ул. Маковая 1;

ул. Привольная 4-а,2-28(чет), 3-31(нечет),35, ул. Пригородная 2-6;

ул. Степовая 26-а,22/1,2-26(чет), 3-13 (нечет), 33;

ул. 5 км. Балаклавского шоссе – ТСН «Ромашка» уч. 27;

ТСН СНТ «Дионис» – уч. 96,204, 19,243;

пер. 2-й Былинный 8;

ул. Анисова 18,56, 57;

ул. Богатырская 38;

ТСН СТ «Овощевод» – уч.38-42(чет),56,60-62(чет),164,168, 47,59;

ул. Виноделов 22, 15;

ул. Голицинская 22,36, 25-27(нечет),33-35(нечет);

ул. 2-я Узорная 14;

ТСН «Совет массива «Кальфа», СТ «Волга» – ул. Яновая;

ул. 7 км Балаклавского шоссе;

ТСН ДНТ «Волга» – ул. Археологическая 12-18(чет), 15-25(нечет);

ул. Виктора Янова 86-а,66,74-76,84, кад.1756, 67,73;

ул. Авиационная 38,42, 19-21(нечет),

ул. Изумрудная 19,

б. Античный 34;

ТСН СТ «Овощевод» – уч. 14,26,92,98,122,150, 155-а,61,77-79(нечет),87,127,143,155,

ул. 5-я Узорная 2-8 (чет),16-18(чет), 1-3(нечет),9-17(нечет),

ул. 4-я Узорная 2-6(чет), 1-5(нечет),

ул. Узорная 22,102-104(чет),132,136,

ул. 1-я Узорная 17-а,17,29-31(нечет),

ул. 2-я Узорная 24-а, 10-12(чет),28, 3,13,

ул. 3-я Узорная 4-6(чет),10-12(чет), 5,15,

ул. Голицынская 46-50(чет), 13,29.

Ольга Сурикова

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