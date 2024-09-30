В Севастополе приезжий обокрал свою сожительницу

Мужчина уже был судим за имущественные и другие преступления, в том числе против личности.

В Гагаринский райотдел обратилась 43-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее обокрал сожитель. Она познакомилась с приезжим 38-летним мужчиной и через некоторое время предложила переехать в ее квартиру. После месяца совместной жизни, когда она в вернулась с работы, обнаружила пропажу возлюбленного, а также отсутствие телевизора и 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Полиция задержала сожителя, он находился в квартире товарища и уже собирался покинуть город.

Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, севастопольские полицейские задержали мужчину по подозрению в краже 120 тыс рублей из квартиры местной жительницы. Он обокрал свою бывшую супругу.

Ольга Сурикова

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