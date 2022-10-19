Села Белгорода попали под сильный обстрел

Под сильный обстрел ВСУ попало село Шебекино Белгородского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ», — написал он в своем Telegram-канале.

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Также уточнил по повреждениям: все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки.

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Обстрел территории продолжается.

Напомним, днем ранее снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.

Ольга Сурикова