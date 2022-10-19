Число погибших при крушении самолета в Ейске увеличилось до 15

Количество погибших в результате крушения самолета Су-34 во дворе жилого дома выросло до 15 человек, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в телеграм-канале.

«Погибли 15 человек, в том числе трое детей. В 17:30 (18 октября -ред.) умер 51-летний пациент в ККБ № 1», — написала Минькова.

Она также сообщила об увеличении числа пострадавших — 43 человека, из них десять детей. У пострадавших травмы разной степени тяжести, пятилетняя девочка находится в тяжелом стабильном состоянии на ИВЛ, уточнила замглавы региона.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших. В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим — с 17 по 19 октября.

Напомним, крушение истребителя-бомбардировщика Су-34 произошло вечером 17 октября. Пожар сразу перекинулся на многоэтажный дом.

Ольга Сурикова