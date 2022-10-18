С утра обстреляна Белгородская и Курская области

Сегодня, 18 октября, снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района

«Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

На месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также днем начался обстрел поселка Тёткино и села Попово-Лежачи Курской области.

«Есть информация о перебоях с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее. Информацию уточняю», — сообщил губернатор области.

Ольга Сурикова