Сейсмологи: вслед за Камчаткой Крым не затрясет

Отголоски землетрясения в Камчатском крае в Крыму ощутимы не будут, так как это разные сейсмические пояса, рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман, пишет КП-Крым.

«Корреляции между событиями в том или ином поясе, скажем в Тихоокеанском, как произошло на Камчатке, у нас не устанавливается, их нет. Каждый регион «работает» в своем режиме. И то, что там еще может трусить (наверняка там еще будут сотни афтершоков), вряд ли каким-то образом скажется на нас»,- заверил сейсмолог.

Он добавил, что подземные толчки у берегов полуострова фиксируют ежегодно, но жители их даже не ощущают.

Напомним, сегодня ночью произошло сильнейшее землетрясение произошло возле Камчатки.

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