В Севастополе ограничение посещения лесов продлено до 20 августа

Городское хозяйство
30-07-2025

В городе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Основные ограничения:
— Запрещено посещение лесов в зоне Севастопольского лесничества
— Закрыта часть Большой севастопольской тропы (кроме участка Балаклава — урочище «Аязьма»)
— Запрещён въезд любого транспорта.

Разрешённые места отдыха:
Урочища: «Торопова Дача», «Аязьма», «Турецкая поляна»
Пляжи: «Золотой», «Ближний», «Дельфин»
Зоны отдыха: «Алсу», Парк Победы, «Сухая речка»

Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

При обнаружении пожара звоните 101 или 112.

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