Сильнейшее землетрясение произошло возле Камчатки

Землетрясение магнитудой до 7,9 произошло возле Камчатки.

Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива.

В Северо-Курильске началась эвакуация местных жителей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Почти 300 человек эвакуировали из порта в Северо-Курильске после землетрясения. Предварительно, пострадавших нет.

На выезде из Петропавловска-Камчатского скопилась огромная пробка. Местные жители стремятся побыстрее выехать из города.

В Петропавловске-Камчатском из-за землетрясения упала стена в детском саду, жертв нет.

Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года, сообщил филиал геофизической службы РАН.

При этом землетрясение не помешало операции в Камчатском онкодиспансере.

Несмотря на опасность, врачи продолжили операцию, в данный момент с пациентом все хорошо, сообщается в Telegram-канале министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города