В Севастополе показали, на какой стадии готовности объекты, возводимые военными строителями

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым проинспектировали ход строительства социальных и военных объектов в городе.

В частности, было отмечено, что полностью готов Детский художественно-эстетический центр. Сейчас идет передача объекта от строителей. Завершается также строительство центра «Корсунь» (филиал «Артека»). Как будет идти процесс зачисления пока не разглашается.

Также вместе с руководителем ГСУ регионального Следкома генерал-майором юстиции Владимиром Терентьевым проверили ход работ в Севастопольском кадетском корпусе имени В. И. Истомина. Здесь возводится спортивно-общественный корпус, в котором разместятся класс хореографии, актовый, спортивный и тренажерный залы, электронный тир, библиотека, кабинеты преподавателей дополнительного образования.

Еще один строящийся военный объект: новый военный госпиталь на 150 койко-мест. На площади 8,5 Га развернуты строительные работы, здесь возводят больше 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция.

На объекте задействовано до 300 человек и более 30 единиц специальной техники. Медицинский комплекс будет сдан под ключ и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой, заверил глава города.

Ольга Сурикова