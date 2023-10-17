Сегодня пятая годовщина шутинга в Керчи

Ужасная трагедия произошла 17 октября 2018 года, когда студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего открыл стрельбу из ружья по всем, кто находился в здании.

Оборвалось 20 жизней. Пострадали более 60 человек. Это было одно из самых смертоносных нападений на школу на постсоветском пространстве.

Напомним, по мнению экспертов, студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков был человеком с низкой самооценкой. Поводом для «жажды мести» мог быть любой пустяк. Однокашники стрелка отмечали, что он вел себя тихо, был нелюдим, а «внутри него зрел внутренний взрыв».