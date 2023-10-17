В Севастополе судебная тяжба чиновников с подрядчиком забрала из бюджета 36 млн рублей

Правительство Севастополя выделило 36 млн рублей из резервного фонда департаменту транспорта на выплату этой суммы подрядчику по решению суда. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Севастополя.

«Старый контракт 2017 года. Проиграли в суде. Денег в бюджете не было на исполнение этого решения суда», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

О каком контракте идет речь городские власти не сообщили, но пообещали взыскать с подрядчика деньги каким-то другим способом. Тем более, как сообщил губернатор, подрядчик своих обязательств не выполнил.

Меж тем руководитель департамента транспорта Станислав Таматаев пообещал дойти с апелляцией до Верховного суда РФ так как аппеляцию и кассацию его ведомство уже проиграло.

Напомним, прокуратура Севастополя через суд добилась от дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя обеспечения безопасного подхода к школе «Эктотех+».