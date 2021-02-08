Сегодня прививку от кронавируса получат 600 человек

Стартовала массовая вакцинация

Сегодня в Севастополе с 8 утра стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В городе открылись 11 прививочных пунктов. Об этом на аппаратном совещании доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

За первый день планируется привить 600 человек.

До этого, по его словам, было привито 1372 учителей и 1066 медицинских работников.

Всего в настоящий момент на вакцинацию записались около 5 тысяч человек, из которых около 40% — люди старше 65 лет.

«Люди идут, настроение хорошее, жалоб нет. Помимо 11 пунктов есть резерв — 15 пунктов подготовлено, 8 выездных бригад», — добавил Виталий Денисов.

Напомним, запись на вакцинацию в Севастополе была открыта 25 января на портале «Госуслуги». Как правильно зарегистрироваться наше издание подробно рассказывало, с материалом можно ознакомиться здесь.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова