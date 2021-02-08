Зарина Бадоева получила долгожданный укол от СМА

Малышка стойко перенесла процедуру

Севастопольская девочка Зарина Бадоева, которой 10,5 месяцев собирали средства на препарат от спинальной мышечной атрофией, получила наконец укол спасительного лекарства «Золгенсма». Об этом родители ребёнка сообщили в социальной сети Instagram.

Как уже сообщало наше издание, укол самого дорого препарата в мире «Золгенсма» девочка выиграла в лотерею от компании разработчика медикамента. При этом родственникам вместе с волонтерами удалось собрать почти 116 млн рублей из необходимых 155 млн рублей, то есть почти 75% суммы.

Родители в соцсети поблагодарили всех, кто помогал и переживал за них, и рассказали, что маленькая пациентка «стойко перенесла укол, немного поплакала, пока ставили катетер, но затем успокоилась».

Сейчас малышка находится в научно-исследовательском клиническом институте имени Ю. Е. Вельтищева в Москве.

«Трудно в это поверить и очень много мыслей в голове, но теперь всё позади и нам нужна лишь вера и упорство, чтобы достигнуть максимального эффекта от препарата. Мы будем бороться со СМА изо всех сил и верим, что все получится», — написали родители о своих переживаниях и планах.

При этом число пять и день недели пятница стали для них кармическими.

«Именно 5 февраля год назад мы с Зариной легли на обследование в 5 городскую больницу Севастополя, где нам поставили страшный диагноз. И вот через год Зарина получила укол, который, мы очень надеемся, даст хороший результат… А также пятница вообще волшебный день недели для Заринки. Она родилась в пятницу, сбор был закрыт в пятницу и вот долгожданный укольчик», — не перестает радоваться семья Бадоевых.

Ольга Сурикова