Город Жизнь

Зарина Бадоева получила долгожданный укол от СМА

08-02-2021
админ
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Малышка стойко перенесла процедуру

Севастопольская девочка Зарина Бадоева, которой 10,5 месяцев собирали средства на препарат от спинальной мышечной атрофией, получила наконец укол спасительного лекарства «Золгенсма». Об этом родители ребёнка сообщили в социальной сети Instagram.

Как уже сообщало наше издание, укол самого дорого препарата в мире «Золгенсма» девочка выиграла в лотерею от компании разработчика медикамента. При этом родственникам вместе с волонтерами удалось собрать почти 116 млн рублей из необходимых 155 млн рублей, то есть почти 75% суммы.

Родители в соцсети поблагодарили всех, кто помогал и переживал за них, и рассказали, что маленькая пациентка «стойко перенесла укол, немного поплакала, пока ставили катетер, но затем успокоилась».

Сейчас малышка находится в научно-исследовательском клиническом институте имени Ю. Е. Вельтищева в Москве.

«Трудно в это поверить и очень много мыслей в голове, но теперь всё позади и нам нужна лишь вера и упорство, чтобы достигнуть максимального эффекта от препарата. Мы будем бороться со СМА изо всех сил и верим, что все получится», — написали родители о своих переживаниях и планах.

При этом число пять и день недели пятница стали для них кармическими.

«Именно 5 февраля год назад мы с Зариной легли на обследование в 5 городскую больницу Севастополя, где нам поставили страшный диагноз. И вот через год Зарина получила укол, который, мы очень надеемся, даст хороший результат… А также пятница вообще волшебный день недели для Заринки. Она родилась в пятницу, сбор был закрыт в пятницу и вот долгожданный укольчик», — не перестает радоваться семья Бадоевых.

Ольга Сурикова

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