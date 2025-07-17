Сегодня эвакуаторы активно орудовали перед кафе и входом в парк Победы на улице Фадеева

Как уже сообщалось, с начала июня в Севастополе заработала новая транспортная инспекция по эвакуации автомобилей. Ее сотрудники эвакуируют автомобили, которые нарушают правила остановки и стоянки ТС.

Улица Фадеева на этом коротком отрезке всегда перегружена машинами и проехать ее без пробок не получается. Из-за припаркованных машин проезжая часть сужается чуть ли не на половину.

Полезная информация для тех, кто не нашел свою машину там, где парковался:

Штрафплощадка находится на улице Мечникова, 73.

Там владельцы задержанных авто смогут оформить все документы в одном месте по принципу «единого окна».

Телефон «горячей линии» инспекции: +7 978 3000 323.

Сумма штрафа: за нарушение правил остановки и стоянки 2 250 рублей.

Если авто уже забрали на штрафплощадку — придется оплатить эвакуацию и нахождение авто на штрафплощадке.

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Ольга Сурикова