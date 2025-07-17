В Балаклавском мунокруге введен карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия вводятся из-за выявления случая заболевания бешенством дикой лисы.

В госветслужбу обратилась отдыхающая в нашем городе женщина. Она обнаружила неподалеку от урочища «Инжир» больного лисенка, с ее слов получившего травмы при падении со скалы. Животного, с учетом его клинической картины, поместили на изолированное содержание. В последствии у него подтвердилось бешенство.

Контактировавшую с лисенком женщину ждет антирабическая профилактика.

Соблюдайте меры предосторожности при встрече с дикими животными:

избегайте всяческих контактов с ними, особенно если они сами норовят приблизиться,

в случае укусов оцарапываний незамедлительно обращайтесь в травматологический пункт или ближайшее медицинское учреждение.

Своевременно вакцинируйте против бешенства домашних собак и кошек.

Бесплатную вакцинацию в течение всего года в районах города проводит государственная ветеринарная служба в выездных прививочных пунктах. Актуальные графики работы выездных прививочных пунктов на ближайшую неделю можно найти в социальных сетях в группе «Ветеринарная служба города Севастополя»: vk.com/sevvetnadzor, ok.ru/vetnadzor, https://t.me/sevvetnadzor, на сайте Правительства Севастополя.

Кроме того, вакцинация проводится в государственных ветеринарных пунктах каждую пятницу адресам:

— госветклиника ул. Бутырская, 9;

— госветклиника ул. Могилевская,16.

Записаться на прием и узнать подробности можно по номеру: +7-978-300-95-15.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: live_sevastopol в ноябре 2020