Сегодня Черноморский флот празднует День основания

В России 13 мая отмечается День Черноморского флота. В этом году празднуется 241-я годовщина создания ЧФ.

Праздник был установлен приказом главкома Военно-Морского флота в июле 1996 года.

Черноморский флот, который сегодня является краеугольным камнем обороны России на южных рубежах, начинал свою историю в 1773 году с небольшой эскадры в Ахтиарской бухте, ныне известной как Севастополь. Основание флота положило начало и самому городу, который с тех пор неотделим от его морской истории.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев, передал теплые поздравления ветеранам и личному составу Черноморского флота по случаю 241-й годовщины его создания.

«Черноморские моряки всегда были символом мужества и героизма, отстаивая интересы Родины на просторах Черного моря. Они с честью и достоинством несут свой служебный долг, обеспечивая безопасность нашей страны и защищая ее национальные интересы», — подчеркнул Моисеев.

Глава ВМФ также отметил важный вклад черноморских моряков в историю Российского флота, упомянув выдающихся флотоводцев, чьи подвиги остались в памяти и сердцах людей: Федора Ушакова, Павла Нахимова, Григория Бутакова и других.

Поздравительное письмо адмирала Моисеева было передано всему личному составу Черноморского флота, где были выражены пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в служении Отечеству.

Напомним, Путин распорядился преобразовать 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ в дивизию.