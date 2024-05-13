Ночью над Крымом сбито четыре ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА — Минобороны

В течение ночи с 12 на 13 маря ПВО ВС РФ пресекла попытки ВСУ совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории Российской Федерации.



Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области, а также двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области.