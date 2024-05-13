Трагедия в Белгороде: 19 жертв и продолжение спасательных работ

В результате обстрела жилого дома на улице Щорса в Белгороде зафиксировано 19 жертв среди мирного населения, включая новые смерти зафиксированные вчера вечером. Также сообщалось, что среди пострадавших двое детей — одному из них меньше двух месяцев. Мальчик получил серьёзные травмы и находится в реанимации.



Разбор завалов жилого дома завершен, обнаружены тела 15 человек. В больницах находятся 11 раненых, еще 27 получили ранения, из них 6 скоро будут отправлены в федеральные клиники.

Сегодня утром начнутся работы по оценке состояния поврежденного здания для принятия решений о его будущем. Временное размещение обеспечено для 36 человек, чьи дома пострадали от обстрелов.

Подъезд дома на улице Щорса разрушился после обстрела ВСУ. Как заявили в Минобороны, в дом попала часть одной из сбитых ракет «Точка-У».