Севастопольцам предлагают принять участие в акции «Вишневый сад»

До 22 мая

Акция «#ВишневыйСад: Первый экологический киноальманах» – общероссийская инициатива, которую поддерживают в Госдуме, Совете Федерации, Минэкологии РФ и Правительстве Москвы. До 22 мая по всей страны будут показаны фильмы, созданные по итогам экологического конкурса «Пишем и делаем кино. Спасаем планету».

Жюри выбрало лучшие сюжеты по двум направлениям: «Планета без мусора или Мусор вместо планеты» и «Животные имеют право». Молодые режиссеры неигрового кино подготовили 10 фильмов по 6 минут каждый. Это ленты о том, как жить экологично, защищать животный мир. Киноальманах создан Экологической палатой России и движением «Зеленая миссия» на средства фонда Президентских грантов.

Зрители первого в России экологического киноальманаха увидят пять фильмов о проблеме переработки мусора. Например, «Простые правила» — это необходимые рекомендации для всех. «Шедевры на выброс» — как из вторсырья создаются действительно полезные и красивые вещи. Еще пять фильмов посвящены животному миру. В них рассказывают о спасении редких животных, частном заповеднике, производстве мехов и позитивных изменения в борьбе за сохранение фауны планеты.

Киноальманах можно скачать бесплатно на сайте Экологической палаты России Позже прислать организаторам свои контактные данные, время и место показа на мейл info@ecochamber.ru. Времени осталось мало. Присоединяйтесь к общероссийскому мероприятию.