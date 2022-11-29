В Севастополе в устав города внесут традиции «Пост №1» и «Полуденный выстрел»

На сегодняшней сессии Законодательного собрания Севастополя в первом чтении приняты изменения в Устав города, которыми будут закреплены исторические традиции несения Вахты памяти на Посту №1 и полуденный выстрел.

Данное решение необходимо для сохранения и развития этих культурных и исторических традиций, подчеркнул в своем докладе глава Закса Владимир Немцев.

«В качестве исторической традиции города Севастополя предлагается установить полуденный выстрел с Константиновской батареи – традицию, которая существовала в Севастополе еще с дореволюционных времен, и попытки по возрождению которой предпринимались неоднократно», – отметил он.

Также в качестве исторической традиции Севастополя предлагается закрепить в Уставе «Вахту памяти» на Посту № 1 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Эта традиция является визитной карточкой города.

За законопроект единогласно проголосовали все присутствующие на сессии депутаты.

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Ольга Сурикова