Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Роман Старовойт, уроженец Курска, занимал пост министра транспорта с 14 мая 2024 года. До этого он был губернатором Курской области (2018–2024), руководителем Федерального дорожного агентства (2012–2018), а также занимал различные должности в Правительстве Санкт-Петербурга и Правительстве РФ.

Старовойт окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова в 1995 году и Северо-Западную академию государственной службы в 2008 году. Он является кандидатом педагогических наук и награждён орденами Александра Невского, Почёта и Дружбы, а также почётной грамотой и благодарностью Президента РФ.

Фото: РБК

Дмитрий Островский

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