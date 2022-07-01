С турбазы Мокроусова взыскали 20 млн долг

На имущество был наложен арест

В Севастополе туристическая база имени Мокроусова задолжала более 20 миллионов рублей по налоговым платежам. Управлением Федеральной налоговой службы все долги были взысканы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что руководство турбазы не уплатило земельный налог в установленные сроки. Во время совместного рейда ведомства с судебными приставами собственник на контакт не вышел и на гостиницу наложен арест.

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В результате проведенных мероприятий долг организацией был выплачен.

Ольга Сурикова