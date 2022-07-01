Севастопольские выпускники-2022: повлияет ли СВО на их выбор и вступительную кампанию

И вузы, и дети подстраиваются под новые вызовы

С понедельника российские вузы открыли прем документов от абитуриентов 2022 года. Подать документы в университет можно очно, по почте, на сайтах вузов или через сервис «Поступление в вуз онлайн» портала Госуслуги.

Будущие студенты могут подать документы сразу в пять высших учебных заведений и выбрать десять направлений подготовки для участия в конкурсе. Какие именно испытания придется сдать и сколько их будет, зависит от вуза.

И если в прошлые годы подать документы в электронном варианте можно было только на очную форму обучения и на бюджетную основу, то с этого года такая возможность есть у всех категорий поступающих, включая небюджетную категорию и «целевиков». Форма обучения тоже может быть любой.

Проректор Севастопольского государственного университета Иван Кусов рассказал в комментарии «Севкору», что их вуз в этом году пошел максимально на встречу абитуриентам, особенно из других регионов.

«Документы полностью можно подать онлайн, без дополнительных экзаменов, только по ЕГЭ можно полностью поступить практически дистанционно. В этом году мы предоставляем даже право на согласие на зачисление в вуз предоставить дистанционно. Есть опасения, что из-за логистики чуть меньше ребят приедет, и мы предоставляем им возможность по индивидуальным графикам начать обучение — идем навстречу. Даже, чтобы во время поступления можно было не приезжать в связи со сложностью приобретения билетов на поезд. Это условие только для ребят из других регионов», — подчеркнул проректор.

Стал ли 2022 год особенным

Абитуриенты сначала могут подать документы сразу в пять высших учебных заведений и выбрать десять направлений подготовки для участия в конкурсе. Но затем подать согласие только на одну специальность. Сделать это нужно будет до 3 августа.

По мнению Ивана Кусова, еще сложно судить, изменились ли как-то предпочтения севастопольских выпускников в связи с общественно-политической ситуацией вокруг страны, но со стороны государства уже сделан огромный шаг навстречу — значительно увеличилось количество бюджетных мест по IT–направлениям.

«В целом у нас в этом году почти на 25% увеличилось количество бюджетных мест по IT-направлению. Государство добавило количество бюджетных мест. IT- приоритетное направление в стране, поэтому здесь и наблюдается большой ажиотаж. Но оно у нас и так традиционно популярное направление», — отметил он.

Также к популярным, по его словам, относятся государственное управление, экономика, политология — гуманитарный блок специальностей. Юриспруденция всегда идет с самым большим конкурсом. Достаточно большим спросом в Севастополе пользуется архитектура. В целом, по прогнозам проректора, ожидается большой конкурс по всем специальностям в СевГУ.

При этом дополнительная квота выделена для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Они поступают по отдельному конкурсу. Детей погибших в ходе спецоперации, будут зачислять без экзаменов.

Два выпускника, с которыми пообщался корреспондент «Севкора», решили для учебы выбрать Москву и Санкт-Петербург. Полина еще в девятом классе определилась, что хочет стать юристом. Она поставила цель поступить на СПбГУ на юридический факультет. Девушка считает, что качественное юридическое образование ей смогут дать только там.

Наш собеседник Ярослав в 10 классе выбирал между двумя профессиями политолога и журналиста. Остановился на последнем. Участвовал в конкурсе МГУ, который давал бы право бесплатного поступления, но не прошел его. Свою удачу он попробует и в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского.

Девятиклассники тоже выпускники

Классный руководитель 9 класса школы №3 рассказала корреспонденту «Севкора», что сейчас достаточно большое количество детей решает уходить после 9 класса и поступать в колледж. И потом им проще будет поступить в вуз, чем после 11 класса. Своему ребенку она дала такой же совет.

Из ее нынешнего класса шесть человек будут пробовать свои силы в поступлении в колледж, и, если у них не получится, они всегда смогут вернуться обратно в школу.

Сейчас, по ее информации, для мальчиков популярен Севастопольский морской колледж, Севастопольский промышленно-технологический колледж, Архитектурно-строительный колледж. В этом возрасте ребята тоже понимают ценность IT-специальности и будут поступать в Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности.

Один из ее девятиклассников поступает в Севастопольский медицинский колледж, он хочет в дальнейшем стать военным врачом.

На выборе многих ребят, по ее наблюдениям и общению со школьниками, сейчас отразилась специальная военная операция. Многие хотят быть причастными к защите Родины и ее границ.

«У нас многие дети из школы стремительно хотят попасть в кадетское училище. Их зарядила идея патриотизма и проходящей сейчас специальной военной операции. Один мальчик начал бороться за свои оценки в 8 классе, чтобы поступить в кадетское училище. Писали ему характеристику, потому что он сказал, что у него родители военные, и он выбирает путь защищать Родину. Он не отличник, но исправлял свои оценки, чтобы получилось поступить в кадетку. И еще один мальчик у нас с шестого класса решил туда поступать», — рассказала нам Александра Александровна.

Также она добавила, что ее коллеги рассказывают о возросшем желании среди 11-классников поступить в Нахимовское училище.

Но, добавила она, результаты вступительной кампании интересно будет посмотреть в августе, когда уже все волнения утихнут и ребята начнут искать себя в списках зачисленных студентов.

Как постскриптум приведем комментарий генерального директора платформы «Рокет Ворк», которая изданию РИА Новости перечислила самые востребованные профессии 2022 года и причины нехватки определенных специалистов:

«Самый острый кадровый голод сейчас в строительстве, ЖКХ, в общепите, фармацевтике и медицине, логистике, ритейле, IT. Причин для этого целый комплекс: повышенный спрос, замедление внутренней миграции и почти полное отсутствие притока трудовых мигрантов из-за границы. Из-за повсеместного тренда на цифровизацию экономики предприятиям и компаниям в стране, по оценкам Минцифры, не хватает по меньшей мере 500 тысяч специалистов. В ближайшие годы потребность рынка IT будет составлять уже 2 млн.

Похожая ситуация и на стройках, где, по заявлениям Минфина, уже сейчас не достает до 2 млн рабочих рук из-за отсутствия мигрантов на фоне строительного бума.

В остальном картину осложняет демографическая яма. За последнее десятилетие население страны в возрасте 20–24 лет снизилось почти вдвое: с 12 до 7 млн, что приводит к сильнейшей конкуренции за молодых специалистов».

Ольга Сурикова