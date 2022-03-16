В Севастополе мошенники пытались присвоить арестованное имущество стоимостью 20 млн рублей

Темные схемы с оформлением документом

В Севастополе фирма не смогла зарегистрировать право собственности на комплекс помещений, купленный за 20 млн рублей с торгов Росимущества. Мошенники пытались похитить арестованное имущество. Прокуратурой возбуждено уголовное дело.

Ведомством установлено, что фирма в сентябре 2021 года с торгов, проведенных Росимуществом, приобрела комплекс помещений общей площадью 376 кв. м. по проспекту Генерала Острякова.

Ранее этот объект, стоимостью 20 млн рублей, был арестован в 2020 году по решению суда в связи с неисполнением собственником долговых обязательств.

«Однако в дальнейшем приобретатель не смог зарегистрировать право собственности, так как ранее, в мае 2021 года, в Севреестр поступили документы о снятии ареста с имущества, а июле 2021 года – о его покупке иным лицом», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

При этом предоставленные в Севреестр постановления о снятии ареста в действительности должностными лицами службы судебных приставов не выносились и оказались поддельными.

Но фактически похитить арестованное имущество они не смогли, поскольку процедура перехода права собственности была приостановлена в связи с непредоставлением полного пакета документов.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура района.

Ольга Сурикова