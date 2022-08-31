С горхоза сняли обязанность контролировать обращение с опасными отходами

В Севастополе контролировать обращение с отходами первого и второго класса опасности будет теперь только федеральное госпредприятие. Данные полномочия были изъяты сегодня, 31 августа, в ходе заседания правительства у департамента городского хозяйства.

«В данном случае снимается ответственность в рамках координации исполнительных органов субъекта и направляется на обязательное контролирование федеральным государственным унитарным предприятием. Он будет заниматься координацией обращения с опасным отходами первого и второго класса», —доложил и.о. глава департамента городского хозяйства Николай Битосов.

Отметим, к первому классу опасности относят: чрезвычайно опасные материалы, при попадании такого мусора в окружающую среду отмечается отсутствие возможности восстановления последней (примером являются ртутные лампы);

Ко второму классу: высокоопасные, на полное восстановление грунта, водоемов может быть затрачено 30 лет (аккумуляторы);

Напомним, в Севастополе в течение более двух месяцев не могли ликвидировать и утилизировать загрязненный ртутью грунт в СТ «Энергетик-1». На решение проблемы городские власти выделили из резервного фонда правительства 8,5 миллионов рублей.

Ольга Сурикова

Скриншот сюжета НТС

