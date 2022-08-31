Севприроднадзор зафиксировал сброс строительного мусора возле трех садовых товариществ

Специалисты Севприроднадзора зафиксировали сброс отходов лома асфальта у садовых товариществ «Якорь», «Подорожник» и «Троллейбусник-2». Наибольший склад, в том чсиле отвалов грунта обнаружен возле последнего СНТ, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Данная информация содержится в ответе замедиректора Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Вадима Писляка на информационный запрос телеканала.

Севприроднадзору при этом не удалось установить лиц, допустивших несанкционированное размещение отходов. А согласно Публичной кадастровой карте, земельные участки, на которых зафиксирован сброс отходов, не закадастрированы.

Так как Севприроднадзор не имеет права проводить следственно-розыскные мероприятия, материалы обследования направлены в отдел МВД России по Гагаринскому району Севастополя, а также в Департамент городского хозяйства, который осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства города, отметили в ведомстве.

Кроме того, будут взяты пробы почвы, чтобы узнать, какой вред нанесен природе.

Напомним, ранее сообщалось, что в балке у садового товарищества «Троллейбусник-2» жители СТ обнаружили там бетонные блоки и разбитый асфальт, и разрастающиеся горы строительного мусора.

Ольга Сурикова

Фото скриншот сюжета sev.tv/