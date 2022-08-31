Корпус начальной школы №3 обещают ввести в эксплуатацию до конца сентября

Для того, чтобы ввести в эксплуатацию корпус начальной школы №3, был продлен срок действия контракта на ремонт с тем, чтобы повторно пройти экспертизу, так как за время ремонта стоимость работ возросла.

«Работы практически завершены, остались незначительные недоделки. Будем надеяться, что еще максимум две недели и ремонтные работы будут завершены», — отметил на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, из-за того, что в школе «Экотех+» для половины первоклассников не нашлось места, им придется учиться в полуторную смену.

Дарья Тимофеева

Фото: https://school3.edusev.ru/