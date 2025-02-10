Над Крымом сбили три украинских беспилотника

Вечером 10 февраля в период с 19:20 до 19:35 дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БпЛА – над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Киевский режим не прекращает попыток навредить Крыму. На прошлой неделе беспилотники в сторону Крымского полуострова дважды запускались массированно. Наши средства ПВО сбивали по 5 и 13 беспилотников в сутки.

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Евгения Павлова

Иллюстративное фото