Россиян предупреждают об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду

Счетная палата России предложила в 10 раз повысить плату за использование водных ресурсов

Ведомство предлагает ввести повышающие коэффициенты, особенно для тех, кто до сих пор не установил счетчики. Вдобавок с 1 июля тарифы на воду вырастут, а Минстрой удвоит коэффициент оплаты для квартир без приборов учета.

Это произойдет в случае принятия соответствующего постановления Минстроя.

Отмечается, что основная идея побудить людей ставить приборы учета, проверять их в установленный срок и своевременно передавать показания, чтобы уменьшить потери воды, сохраняя тем самым водные ресурсы России и снижая общие расходы на коммунальные услуги.

Нововведение не затронет те квартиры (дома, объекты), в которых отсутствует техническая возможность установки приборов учета.

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Ольга Сурикова