В Севастополе с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля 2025 года в Севастополе вступают в силу новые тарифы на коммунальные услуги. Цены вырастут почти на всё — от воды и отопления до электроэнергии, газа и вывоза мусора. Об этом сообщается на официальном сайте городского Управления по тарифам.

Что именно подорожает?

Повышение коснётся:

Тепловой энергии — рост от 5,1% до 9% в зависимости от поставщика.



Например, для абонентов «Севтеплоэнерго» цена за гигакалорию вырастет с 3 080 до 3 358 рублей.

Горячей воды — стоимость компонента за тепло и холодную воду увеличится на 9%.

Холодной (питьевой) воды — с 53,78 до 58,63 рубля за кубометр (+9%).

Водоотведения — с 35,18 до 38,10 рубля за кубометр (+8,3%).

Вывоза мусора (ТКО) — с 500 до 551 рубля за кубометр (+10,2%).

Электроэнергии — повышение до 12,7% в зависимости от объема потребления: до 150 кВт·ч — 5,05 руб./кВт·ч (было 4,49); от 151 до 600 кВт·ч — 5,43 руб./кВт·ч (было 4,82); свыше 600 кВт·ч — 9,32 руб./кВт·ч (было 8,28).

Природного газа — рост на 12,6%, цена уточняется (около 6 962 руб. за 1000 куб. м).

Сжиженного газа — с 48,78 до 54,66 рубля за килограмм (+12,1%).

Новые тарифы были утверждены ещё в декабре 2024 и январе 2025 года приказами Управления по тарифам Севастополя. Это ежегодная индексация, которая обычно происходит летом. Наибольший рост в этом году — по электроэнергии и вывозу мусора.

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Дмитрий Островский

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