Севастополец, лишенный прав, купил новые с чужими данными

Сотрудники ГИБДД в Севастополе обнаружили необычного автолюбителя

Во время рейда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Форд Фиеста которым управлял 49-летний местный житель. При проверке документов оказалось, что мужчина использовал поддельные права с собственной фотографией, но с чужими данными.

Он пояснил, что лишился прав за вождение в нетрезвом виде, а когда срок лишения закончился, решил не сдавать экзамен, а купить «готовые» права через мессенджер, побоявшись неудачи на теории, сообщили в пресс-службе полиции города.

Мужчине пришлось ответить за управление ТС без прав, подделку документов, его машину поместили на штрафстоянку.

Однако история имеет положительное продолжение — водитель осознал свою ошибку, успешно сдал экзамен в ГИБДД и теперь управляет автомобилем на законных основаниях.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai