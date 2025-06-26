Севастополец, лишенный прав, купил новые с чужими данными

Сотрудники ГИБДД в Севастополе обнаружили необычного автолюбителя
Во время рейда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Форд Фиеста которым управлял 49-летний местный житель. При проверке документов оказалось, что мужчина использовал поддельные права с собственной фотографией, но с чужими данными.
Он пояснил, что лишился прав за вождение в нетрезвом виде, а когда срок лишения закончился, решил не сдавать экзамен, а купить «готовые» права через мессенджер, побоявшись неудачи на теории, сообщили в пресс-службе полиции города.
Мужчине пришлось ответить за управление ТС без прав, подделку документов, его машину поместили на штрафстоянку.
Однако история имеет положительное продолжение — водитель осознал свою ошибку, успешно сдал экзамен в ГИБДД и теперь управляет автомобилем на законных основаниях.
Читайте также: В Севастополе девушка без прав устроила смертельное ДТП
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai