Руководитель предприятия задолжал работникам около 7 млн рублей

На руководителя ООО «Холдинг Южный» заведено уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам.

С 01 июня 2018 года по 06 апреля 2019 руководитель «Холдинг Южный» не выплачивал работникам предприятия заработную плату, в связи с чем образовалась задолженность в общей сумме около 7 млн рублей.

В ходе расследования задолженность по заработной плате выплачена в сумме 6 млн 200 тыс. рублей.

После вручения обвиняемому обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

По материалам пресс-службы прокуратуры Севастополя

Фото: yurist.blog