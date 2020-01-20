Севастополец хранил в гараже взрывчатку

Житель Севастополя 1988 года рождения обвиняется в незаконном хранении взрывчатого вещества и взрывного устройства.

В 2010 и 2012 годах в ходе раскопок нашел самодельный заряд тротила общей массой 135 г, а также порох массой 78 г, которые хранил в своем гараже.

В октябре 2019 года правоохранители провели обыск у него в гараже и взрывчатку изъяли.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

По материалам пресс-службы прокуратуры Севастополя

Фото: militaryarms.ru