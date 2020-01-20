В Севастополе построят семь новых теплопунктов

В Севастополе в 2020 году появятся семь новых центральных тепловых пунктов, — передает Новый Севастополь.
Правительство Севастополя сегодня утвердило изменения госпрограммы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города. ГУПС «Севтеплоэнерго» выделят средства на технологическое присоединение капитальных объектов к сетям.
Сами пункты построят по федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Сегодня в Севастополе работает более 60 центральных тепловых пунктов.
По материалам Новый Севастополь
Фото: www.to-teplo.ru