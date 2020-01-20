В Севастополе построят семь новых теплопунктов

Правительство Севастополя сегодня утвердило изменения госпрограммы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города. ГУПС «Севтеплоэнерго» выделят средства на технологическое присоединение капитальных объектов к сетям.

Сами пункты построят по федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Сегодня в Севастополе работает более 60 центральных тепловых пунктов.