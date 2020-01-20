Жизнь

В Севастополе построят семь новых теплопунктов

20-01-2020
выпускающий редактор
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В Севастополе в 2020 году появятся семь новых центральных тепловых пунктов, — передает Новый Севастополь.

Правительство Севастополя сегодня утвердило изменения госпрограммы развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города.  ГУПС «Севтеплоэнерго» выделят средства на технологическое присоединение капитальных объектов к сетям.

Сами пункты построят по федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Сегодня в Севастополе работает более 60 центральных тепловых пунктов. 

По материалам Новый Севастополь

Фото: www.to-teplo.ru

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