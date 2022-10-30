Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки на корабли Черноморского флота

Министерство обороны России 29 октября заявило и приостановлении участия в зерновой сделке. Решение связано с сегодняшним нападением на корабли Черноморского флота, говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

«С учетом проведенного 29 октября с.г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — сказано в в заявлении Минобороны.

Отметим, 29 октября в 4.20 утра была проведена атака беспилотниками на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

В ходе отражения атаки на внешнем рейде уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.

Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов», — написал Развожаев.

Он добавил, что, по имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Ольга Сурикова