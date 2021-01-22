В Севастополь даже при коронавирусе приехало полмиллиона туристов

Закрытые границы повысили интерес к Крыму

Севастополь, несмотря на пандемию, в 2020 году город посетили 570 тысяч туристов. Как подчеркнула вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в интервью журналистам ИА «Интерфакс», рост турпотока объясняется переориентацией граждан на внутренний туризм

В прошедшем году турпоток превысил показатели 2019 года на 13%. И это при том, что в городе действовали антиковидные ограничения, и объекты размещения и развлекательная инфраструктура начали работать с конца июня, а до этого стояли закрытые.

На притоке отдыхающих сказался и отказ россиян от отдыха за границей.

По данным Литовко, в новогодние праздники в Севастополе не пользовался особой популярностью. В городе отдохнули всего три тысячи гостей. При этом в 2019 году, за этот же период, город посетили около 10 тысяч туристов.

При этом в Крыму на Новый год отдохнули около 240 тысяч туристов. Всего за минувший год в Крыму отдохнули всего более шести миллионов человек. Туристический бизнес принёс около 28 миллиардов рублей санаториям и пансионатам за девять месяцев 2020 года.

Напомним, в Ялте один из VIP-отдыхающих заказал вертолетом доставку еды из McDonald’s с материка. Чартерный рейс обошелся гурману в сумму более 200 тысяч рублей.

Ольга Сурикова