Прокуратура отобрала права у наркомана в Севастополе

Прокуратуре пришлось обращаться в суд
По иску прокурора Нахимовского района суд запретил водителю, состоящему на учете у нарколога, управлять транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Прокурор через Ленинский суд прекратил действие его прав на вождение автомобилем.
Напомним, ранее был выявлен наркоман, который управлял пассажирским прогулочным катером. Мужчина, состоящий на учете у врача-нарколога в связи с опиоидной наркоманией, обратился к капитану морпорта с заявлением о выдаче ему свидетельства судоводителя прогулочного судна.
Ольга Сурикова