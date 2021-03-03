Город Происшествия

Прокуратура отобрала права у наркомана в Севастополе

03-03-2021
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Прокуратуре пришлось обращаться в суд
 
По иску прокурора Нахимовского района суд запретил водителю, состоящему на учете у нарколога, управлять транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
 
Ведомством проводилась проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что житель Севастополя имел права на вождение автомобилем, несмотря на то, что состоял на учёте у врача нарколога.
А это, как известно, является  нарушением закона, так как влечет угрозу безопасности для других участников дорожного движения.

Прокурор через  Ленинский суд  прекратил действие его прав на вождение автомобилем.

Напомним, ранее был выявлен наркоман, который управлял пассажирским прогулочным катером. Мужчина, состоящий на учете у врача-нарколога в связи с опиоидной наркоманией, обратился к капитану морпорта с заявлением о выдаче ему свидетельства судоводителя прогулочного судна.

Ольга Сурикова

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