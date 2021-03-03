Прокуратура отобрала права у наркомана в Севастополе

Ведомством проводилась проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что житель Севастополя имел права на вождение автомобилем, несмотря на то, что состоял на учёте у врача нарколога.

А это, как известно, является нарушением закона, так как влечет угрозу безопасности для других участников дорожного движения.