Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе, выловленной в Черном и Азовском морях

Пробы сотрудниками Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора были взяты 15 января. Отбор происходил и на территории, где были зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки.

Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы.

Под проверку попали охлажденный пеленгас, камбала, ставрида и окунь, а также замороженная тюлька, хамса и ставрида в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.

Напомним, разлом корпуса танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Спустя несколько часов корма судна ушла под воду. Там начал терпеть крушение танкер «Волгонефть 239». На следующий день был спасен весь экипаж танкера «Волгонефть 239». Экипаж «Волгонефть 212» удалось эвакуировать крымским спасателям в день крушения.