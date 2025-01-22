В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова

Да, именно великого русского писателя, который, по официальной версии, был убит на дуэли 27 июля 1841 года.

Депутат-режиссер, снявший себя в главной роли в фильме о писателе, требует заново изучить обстоятельства гибели поэта.

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова:

«Прошу вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Убедительно прошу о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий», — отметил он.

По утверждению Бурляева, специалисты по баллистике, медицине, криминалистике и лермонтоведы десятилетиями называли следствие, проведенное сразу после гибели поэта, недобросовестным.

Депутат обратил внимание, что Лермонтов умер от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

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Ольга Сурикова