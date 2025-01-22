Росстат назвал самые подорожавшие продукты 2024 года

Как сообщает ведомство, цены на картофель в 2024 году выросли почти на 92% — это безусловный лидер.

Средняя цена за килограмм в декабре составила 56,9 руб., против 28 руб. годом ранее. Причина — сокращение урожая из-за плохой погоды.

Если в 2023 году Россия собрала рекордные 8,6 млн тонн картофеля, то в 2024 году урожай упал до 7,2 млн тонн.

Сливочное масло за год прибавило в цене 36,2%, а красная икра — 37,7%. В первом случае цена выросла из-за роста себестоимости молочки, а во втором — из-за плохого улова лососевых. Килограмм масла в декабре стоил почти 1,2 тыс. руб., а икры — 9,2 тыс. руб.

Другие продовольственные товары тоже выросли в цене:

▪️Огурцы — +28,5% (270 руб. за кг);

▪️Свекла, лук, капуста — подорожали, но остались в пределах 50 руб. за кг;

▪️Яйца и гречка стали дешевле на 11,2% и 6,4% соответственно.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожало обслуживание потребительских кредитов (+34,2%) — ключевая ставка дает о себе знать.

Кроме того, расходы россиян на мобильную связь увеличились на 26,1%. Это связано с ростом потребления интернета и изменением тарифов операторов.

Но, по данным Росстата, снизились цены на бытовую электронику. Например, планшеты подешевели на 4,1%, а беспроводные наушники — на 3,7%.

Смартфоны тоже упали в цене, но только по статистике. Специалисты отмечают, что россияне чаще стали делать выбор в пользу дешевых моделей.

Так, по итогам прошлого года цены снизились на:

планшеты (минус 4,1% к декабрю 2023-го);

смартфоны (минус 3,7%);

беспроводные наушники (минус 3,7%);

смарт-часы (минус 3,2%);

напольные электропылесосы (минус 2,3%).

Однако аналитики отмечают, что техника все-таки подорожала, просто потребители стали покупать более дешевую. Например, iPhone подорожал на 25%, и человек, который покупал iPhone, он условно покупает сейчас Android и тратит меньше денег.

Потребительские цены в целом в 2024 году выросли на 9,52%.

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Ольга Сурикова