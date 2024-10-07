Показал класс, но перестарался! Мужчина сломал ногу юному футболисту

Вечером 30 сентября компания школьников играла в футбол во дворе на улице Менжинского. На поле вышел нетрезвый мужчина, который решил показать школьникам футбольные финты, сказав, что ребята играют «как девочки».

Во время показательного мастер-класса севастополец не рассчитал силу удара и попал по ноге футболисту, у которого был мяч.

Ребенка увезли в больницу с переломом ноги. Ему предстоит больше месяца просидеть дома с гипсом.

Мужчина своей вины отрицает и компенсацию платить не намерен. Родители пострадавшего обратились в полицию.

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Анна Левина