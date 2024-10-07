Пожар на нефтебазе в Феодосси не скажется на запасах топлива в Крыму и Севастополе 

Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита на полуострове нет, несмотря на пожар на нефтебазе в Феодосии, заявил первый замминистра топлива и энергетики Владимир Воронкин.

По его словам, запасов топлива хватает для нужд населения и частных перевозчиков, занимающихся доставкой продуктов.

Также советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что уже пошла волна вбросов со стороны Украины.

«Крым полностью обеспечен нефтепродуктами. Поставки осуществляется в обычном режиме.

Феодосийская нефтебаза в в логистической схеме не задействована», — пояснил он.

Напомним, сегодня вечером произошел пожар на нефтебазе в Феодосии.

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Ольга Сурикова