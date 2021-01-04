Роспотребнадзор рассмотрит возможность снятия ограничений для привитых от COVID-19

Будет разрабатываться документ для привитых

В Роспотребнадзоре задумались над снятием ограничений в общественных местах для привитых от COVID-19. В ведомстве отметили, что использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой

Сейчас стоит только вопрос с обработкой информации относительно длительности сохранения иммунитета.

«Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

В Роспотребнадзоре отметили, что перед прививкой необходимо облседование врачом, чтобы выявить имеются ли противопоказания для вакцинации.

Также подчеркивается, что перенесение инфекции и наличие антител не является противопоказаниями к прививке. Напротив, вакцинация будет содействовать укреплению иммунитета.

Что касается времени сохранения иммунитета, то оно зависит от разных факторов и может существенно отличаться.

При этом необходимо воздержаться от употребления алкоголя за три дня до прививки и в течение трех дней после нее, поскольку «алкоголь создает повышенную нагрузку на организм и влияет на течение физиологических процессов — в том числе на формирование иммунного ответа».

Напомним, Севастополь начнет получать крупные партии вакцин от COVID-19 в начале января. Сейчас идет вакцинации медиков и планируется привить педагогов, пока дети на каникулах.